Jugend trainiert für Olympia Die letzte Chance wurde perfekt genutzt

Eigentlich nur mit Außenseiter-Chancen war das Basketball-Team des PWG in der Altersklasse WK II (Jahrgänge 2006 bis 2008) in den Wettbewerb gestartet. Doch die Mannschaft um Landesauswahlspielerin Hedda Lui kämpfte sich bis ins Finale vor, besiegte dort nach beeindruckender Leistung die Mädchen des Robert-Schuman-Gymnasiums aus Saarlouis überraschend deutlich mit 63:15 – und sicherte sich so das Ticket für das Bundesfinale in Berlin Anfang Mai. Besonders bemerkenswert war der Erfolg auch deshalb, weil mehrheitlich Sportlerinnen aus anderen Sportarten (Fußball, Handball) auf dem Feld standen. Für das PWG spielten Aliya Münster, Mia-Lena Maas, Ella Leixner, Luisa Schwarzenbart, Alicia Schulien, Hedda Lui, Julia Roth sowie Alina Ehm. Betreut wurden die Mannschaft von der Sportlehrerin Anne Reidenbach und der ehemaligen PWG-Schülerin Finja Lui.