Kinderprogramm in Merzig : Drei Tage Kinderprogramm in Merzig

Für das offene singen am Freitag ist das Kretzschmar-Haus festlich geschmückt. Foto: Klaus Aulitzky

Merzig Den Start macht am Freitag das offene Singen. Am Samstag folgt der Kinderwinter, am Sonntag der Kinderzauber.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Ein Wochenende, das auf Weihnachten einstimmt, hat das Kreiskulturzentrum Villa Fuchs in Merzig organisiert. Den Auftakt macht am kommenden Freitag, 20. Dezember, 17.30 Uhr, ein offenes Singen vor dem Kretzschmar-Haus in der Fußgängerzone. Um dem Motto „Stadt im Licht: Wir singen wieder – Weihnachtslieder“ gerecht zu werden, wird das Gebäude in der Poststraße 12 neben Stadthaus festlich beleuchtet und dekoriert. Der Kinderchor der Kreuzbergschule Merzig unter der Leitung von Jutta Fritz-Wust, singt Lieder, einige Schüler tragen weihnachtliche Gedichte vor. Um ein gemeinschaftliches Singen zu unterstützen, werden weihnachtliche Liederhefte an die Besucher verteilt. Gastgeber sind das Kreiskulturzentrum Villa Fuchs mit der Kreisstadt Merzig und dem Verein für Handel und Gewerbe

Am Samstag, 21. Dezember, 11 Uhr, fragen Casi und Moni Eisenbarth „Kennt ihr schon die Botschaft der Weihnachtszeit?“ Zum Abschluss des Merziger Kinderwinters besucht das Duo den Weihnachtsmarkt und feiern mit allen Gästen den Abschluss dieser Reihe.

Kinderzauber zum vierten Advent ist das Treffen am Sonntag, 22. Dezember, 16 Uhr, im Kulturzentrum Villa Fuchs überschrieben. Der Nachmittag startet mit einer Lesung aus dem Buch „Die unglaubliche Reise von Paulinchen Geranie“ und der Fortsetzung „Die unglaublichen Winterabenteuer von Paulinchen Geranie. Zudem startet Frank Müller, Illustrator des Buches, eine Ausstellung seiner Werke. Die Arbeiten sind bis Januar in der Villa Fuchs sehen. Die Kinderbücher über die Reise von Paulinchen Geranie stammen aus der Feder von Pit Schäfer, der aus der Eifel stammt. Illustriert wurden sie von Frank Müller aus Oberlöstern. Müller, Jahrgang 1973, malt seit seinem sechsten Lebensjahr. Er wird die Bilder aus dem Kinderbuch vorstellen. Eddi Zauberfinger hat weihnachtliche Lieder im Gepäck.