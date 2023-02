Bildung und Kultur : „Dracula – das Musical“ feiert im September Premiere in Merzig

„Dracula – das Musical“ feiert im September Premiere in Merzig

Merzig Am 4. und 5. Februar gaben sich englische und transylvanische Rollenanwärter, Vampire, Vampirjäger und derlei Gestalten die Klinke des Kulturzentrums Villa Fuchs in die Hand, um ihr Können unter Beweis zu stellen.

An beiden Tagen wurde hinter der Stein-Fassade der Villa, die dem Thema angemessen selbst fast ein wenig wie ein altenglisches Herrenhaus anmutet, gesungen, geschauspielert, getanzt und ordentlich verblüfft.

„Dracula“ feiert als Neuinszenierung am 9. Und 10. September Premiere in der Stadthalle Merzig. Auch hier wird es wie bei vergangenen Produktionen wieder ein besonders atmosphärisches Rahmenprogramm um das Bühnengeschehen und passende kulinarische Überraschungen geben.

Tickets gibt es in allen Ticket- Regional-Vorverkaufsstellen, im Ticketbüro in der Stadthalle Merzig und unter Tel. (0 68 61) 93 67 0. Eine Veranstaltung des Kreiskulturzentrums Villa Fuchs in Zusammenarbeit mit der Kreisstadt Merzig. Das Musical ist für Besucher ab zwölf Jahren freigegeben.