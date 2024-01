Doppelte Kappensitzung in Schwemlingen am Wochenende Schwemlingen Narren drehen doppelt auf

Alle Altersgruppen waren an den Kappensitzungen in Schwemlingen zu sehen, mit bester Stimmung an zwei Abenden. Um alle Kartenwünsche zu befrieden, waren in der Saargauhalle gleich zwei Veranstaltungen an einem Wochenende angesetzt. Der Samstag war ausverkauft, und am Freitagabend gab es noch einige Restkarten. Nicht von ungefähr gab es diesen Besucherandrang: Alle Programmpunkte waren von Akteuren des Karnevalsvereins „Mir gen os net“ 1973 besetzt.