Dokumentation über das Kino im Saarland Wie unsere Kinos saarländische Geschichte erzählen

Was für uns heute selbstverständlich ist, war zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert auch im Saarland eine der großen Sensationen: 1896 wurde in Saarbrücken das erste Kino eröffnet. Viele Lichtspielhäuser sollten folgen. So viele, dass das Saarland in Deutschland zeitweise ganz oben stand bei der Anzahl der Kinoplätze pro Einwohner. Viele dieser Kinos sind heute verschwunden, stehen leer oder werden alternativ genutzt. Noch nicht verschwunden sind aber glücklicherweise die zahlreichen Geschichten der saarländischen Cineastinnen und Cineasten. Seien sie aktive oder ehemalige Filmhausbetreiber, Kulturinteressierte oder einfach begeisterte Kinogängerinnen und -gänger. Alle verbindet das magische Glimmen in ihren Augen, wenn sie von ihren ganz persönlichen Kinoerlebnissen berichten. Diese Kinogeschichten werden jetzt in Anwesenheit der Macher filmisch erzählt.