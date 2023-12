Advents-Aktion in Perl dm-Markt in Perl unterstützt Kleiderbörse

Die Tüten enthalten Kleinigkeiten für den Alltag und gehen an die Kleiderbörse in Nennig. Darüber hinaus will der Markt zusätzlich einen Betrag von 1500 Euro an die Kleiderbörse spenden. Dadurch soll vielen Kindern von Bedürftigen zu Weihnachten eine große Freude bereitet werden. Der dm-Markt hofft, dass viele Kunden von dieser Aktion Gebrauch machen. Wie die Marktleitung mitteilt, wurden in den ersten Tagen der Aktion schon viele Tüten gekauft.