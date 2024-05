Es ist ein Pickup DLRG Merzig hat neues Einsatzfahrzeug

Im Katastrophenschutz habe sich die DLRG Merzig in den letzten zehn Jahren zukunftsweisend aufgestellt. Zahlreiche Investitionen in einen Mannschaftstransportwagen und ein neues Arbeitsboot sind Belege hierfür. Um das Boot zum Einsatzort zu transportieren, war es nötig, ein neues Zugfahrzeug anzuschaffen. „Wir haben uns für einen Ford Ranger mit der Ausstattung 170 PS, Zwei-Liter-Maschine und Allrad mit Differenzialsperre entschieden“, erläuterte Rost. Diese aufwendige Ausstattung sei notwendig, weil die Einsatzorte nicht selten in unwegsamen Gelände liegen. „Damit sind wir aktuell für unsere satzungsgemäßen Aufgaben gut gerüstet und auch im Katastrophenschutz einsatz- und handlungsfähig.“ So wie sich die DLRG Merzig präsentiert, leistet sie für die Gesellschaft einen immens wichtigen Beitrag. Dafür bedankte sich Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich in ihrem Grußwort. „Vielen Menschen ist nicht bewusst, was hier geleistet und diese Arbeit als selbstverständlich hingenommen wird“, lobte sie die ehrenamtliche Arbeit. Aber es sei gar nicht selbstverständlich, wenn die Mitglieder der DLRG ihren Dienst immer dann verrichteten, wenn es notwendig sei, im Ernstfall verbindlich da zu sein. „Diese Verbindlichkeit ist etwas Besonderes“, so die Landrätin.