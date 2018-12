Seit dem Beginn des Schuljahres laufen die Vorbereitungen für das zehnjährige Bestehen der Deutschen Internationalen Schule in Doha. Fachgruppensitzungen, engagierte Elternbeiräte, allen voran die Vorsitzende Julia Whyte aus Österreich und Riham Fouda aus Ägypten zusammen mit Tania Fecht aus Deutschland und vielen anderen Akteuren bereiten die Jubiläumsveranstaltung der Schule vor. „Das Außengelände und die Schule präsentieren sich prächtig. Wir wollen endlich den riesigen Außenspielplatz mit Sonnenschutz im Stil der Deutschlandflagge einweihen. Die Kinder spielen schon darunter.“ Schüler, Lehrkräfte und die Eltern stellen gemeinsam das Programm zusammen. Mit viel Musik, einem riesigen Kuchen für die „Kuchenanschnittzeremonie“, dem Botschafter Hans-Udo Muzel als Ehrengast. „Wir wollen, dass sich die Schulgemeinschaft einmal feiert.“ Selbstverständlich haben wir unter Schülern, Eltern und Lehrkräften 99 Gründe gesammelt, für die Deutsche Internationale Schule in Doha.

Erfolgreich waren auch unserer Absolventen des International Diploma Programms. Die Ergebnisse wurden im Juli von der IBO zurückgemeldet. Alle Schülerinnen und Schüler haben im 1. Durchgang bereits das IB bestanden „ Ein toller und großartiger Erfolg auch für die Schulgemeinschaft. Die Schüler haben nun die Möglichkeit internationale Universitäten zu besuchen. Super war auch, dass alle Schüler gute bis sehr gute Ergebnisse im Fach Englisch erzielt haben und das auf Muttersprachniveau“.

Und dann ereilte uns auch noch die Bund-Länder-Inspektion (BLI) mit Schulinspektorin Birgit Kuhlmei-Scheppelmann und der Regionalbeauftragte der Zentralstelle für Auslandsschulwesen, Kerstin Caffo. Ein Jahr lang liefen die Vorbereitungen für eine Inspektionswoche, die die Auslandsschulen etwa alle sechs Jahre ereilt. Die Steuergruppe und die BLI-Vorbereitungsgruppe, die Schulleitung, Lehrkräfte, Eltern, Schüler und die Botschaft. Alle wurden sie interviewt, zahlreiche Unterrichtsbesuche durchgeführt. Die Schule und das Gebäude durch einen intensiven Rundgang vorgestellt und vieles mehr. „Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Eltern, dem Vorstand für die vielen Stunden der intensiven Vorbereitungen. Das war schon ganz schön kräftezehrend.“ Ende November war es vollbracht – die DIS Doha ist Exzellente Deutsche Auslandsschule. Mit diesem Artikel will ich einmal die Gelegenheit nutzen, auch unseren Mitarbeitern zu danken, die im Hintergrund arbeiten. Die Reinigungskräfte mit ihrem Vorarbeiter, dem Mitarbeiter für die Klimaanlagenwartung, den Hausmeistern und vielen anderen mehr. „Wenn es in Doha länger regnet, werden die Flachdächer feucht und durch die Luftschächte fließt das Wasser in Strömen in die Schule. Die Arbeiter haben nicht auf die Uhr geschaut und die Schule komplett wieder getrocknet, die Abflüsse freigeschaufelt. Ein tolles Team. eine ganz tolle, engagierte Mannschaft. Dieses Team unterstützt, wo es nur kann die Hausmeister und die gesamte Schulgemeinschaft. Wir haben uns auch für diese Mannschaft etwas überlegt. Die Mitarbeiter der Firma bekommen von uns einen Ausflug geschenkt mit allem Drum und Dran.

Die DIS Doha gehört zum Netzwerk der 140 Deutschen Auslandsschulen (DAS), die von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) des Bundesverwaltungsamtes im Auftrag des Auswärtigen Amtes gefördert werden. Von Kuala Lumpur bis Kiew, von Toronto bis Tokio legen Deutsche Auslandsschulen Wert auf die individuelle Förderung und Mehrsprachigkeit ihrer Schülerinnen und Schüler sowie auf Begegnung der Kulturen. Von der Bundesrepublik Deutschland gefördert und mit qualifiziertem Lehrpersonal ausgestattet, erhalten die Schülerinnen und Schüler der Deutschen Schulen im Ausland eine bilinguale Ausbildung. Mit ihrer pädagogischen, ihrer akademischen Qualität und ihrem bikulturellem Profil gehört die DIS Doha zu den herausragenden Schulen des Landes. Die Schule hat derzeit mit Kindergarten 314 Schülerinnen und Schüler.

Die Klassengröße liegt an der Schule maximal bei 25 Schülerinnen und Schülern, der Durchschnittswert liegt bei komfortablen knapp 14 Schülern. An der Schule wird ab Klassenstufe 1 neben Deutsch, Arabisch auch Englisch unterrichtet, Französisch startet dann ab Klassenstufe 5. Die Schule beginnt um 7.50 Uhr und endet um 14.35 Uhr, anschließend finden noch Nachmittagsangebote statt.

Im Kindergarten und in der Vorschule lernen alle Kinder deren Muttersprache nicht Deutsch ist, Deutsch als Fremdsprache vor allem spielerisch. Dieses Angebot wird dann in den Klassen 1 bis 10 durch zusätzliche Deutsch-als-Fremdsprache-Stunden ergänzt. Alle Informationen über die Schule findet man auf www.ds-doha.de oder über die kostenlose App DIS Doha.