Serie Feines aus der Region bei „Ebbes von Hei!“ Dinnershow begeistert auch in zweiter Auflage (mit Bildergalerie)

Zum Zentrum von Genuss und Kultur avancierte die Stadthalle in Merzig am Samstag. Dort fand zum zweiten Mal die Dinnershow der Regionalvermarktungs-Initiative „Ebbes von hei!“ statt, die zusammen mit dem Kreis-Kulturzentrum Villa Fuchs organisiert worden war. Und es wurde wieder eine Leistungsschau dessen, was regionale Erzeuger und Gastronomen an lukullischen Erlebnissen auf den Teller zu zaubern vermögen. Garniert wurde das sechsgängige Menü, dessen Zutaten nahezu ausschließlich aus der Region stammten, von Weinen von Mosel und Saar. Sowie von einem Unterhaltungsprogramm, das einen Mix aus Artistik, Musik und Gesang und Zauberei bot.