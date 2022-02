Büttenreden, Sketche und Musikbeiträge kommen nach Hause : Digitale Kappensitzung der KG Humor Merzig

Für die digitale Kappensitzung der KG Humor Merzig hat der Verein vier Angebote parat. Neben den Tickets für die Sitzung gibt es drei Fan-Pakete. Foto: Konrad Bauer

Merzig Bereits im zweiten Jahr in Folge können die traditionellen Gala-Kappensitzungen der Karnevalsgesellschaft Humor Merzig durch die Einschränkungen in der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Doch davon lassen sich die Mitglieder nicht so leicht ins Boxhorn jagen.

„Wer die KG Humor kennt, der weiß, dass wir immer für eine Überraschung gut sind“, teilt der Verein in einer Presseankündigung mit. „In unserem Jubiläumsjahr 13x11 werden wir unserem treuen Publikum daher erstmals eine digitale Kappensitzung ins Haus liefern, die ein wenig Faasend-Gefühl in die heimischen Wohnzimmer transportieren wird.“

Büttenreden, Sketche, Musikbeiträge und nicht zuletzt die Garden sollen die digitale Kappensitzung zu einem stimmungsvollen Ersatz für jeden Fan des Merziger Karnevals werden lassen. Neben den reinen Tickets für die digitale Sitzung gibt es drei Fan-Pakete, die es in dieser Form nur zur Online-Sitzung geben wird.

Kategorie eins enthält das Online-Ticket für zehn Euro, Kategorie zwei das Paket „Piccolo“ inklusive Ticket, zwei Jubiläums-Piccolos und Pin für 22 Euro. Kategorie drei beinhaltet das Paket „Fan“ inklusive. Ticket, zwei Jubiläums-Piccolos, Pin und Schal für 33 Euro und die vierte Kategorie das Paket „Edel-Fan“ inklusive Ticket, zwei Jubiläums-Piccolos, Pin, Schal und Jubiläumsorden für 44 Euro.