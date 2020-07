Verabschiedung : Dieter Ernst und Berthold Schreiner treten in den Ruhestand

Merzig Der erste Beigeordnete und der langjährige Leiter der Wirtschaftsförderung in der Stadt Merzig sind aus dem Verwaltungsdienst ausgeschieden.

Dabei war Ernst eigentlich auf zehn Jahre gewählt, so dass seine Amtszeit noch bis 2024 angedauert hätte. Das Beamtenverhältnis endete jedoch vorzeitig durch den Eintritt in den Ruhestand. Ursprünglich sollte der Brotdorfer bereits mit Wirkung zum 1. April 2020 in den Ruhestand eintreten. „Dankenswerter Weise verlängerte er seine Dienstzeit aufgrund der großen Herausforderungen in der Corona-Krise um drei Monate“, teilt die Stadt weiter mit. So ist er schließlich nach sechs Jahren und einem Monat zum 1. Juli aus dem Dienst bei der Kreisstadt Merzig als Erster Beigeordneter ausgeschieden.

„Es sind sechs Jahre, in denen du vieles für unsere Stadt bewegt hast“, erklärte Bürgermeister Marcus Hoffeld im Rahmen einer kleinen Verabschiedung und richtete seinen Dank an den Beigeordneten. Dabei gab der Bürgermeister einen kleinen Einblick, was in der Dienstzeit von Dieter Ernst mit seinem Team im Bau-Ressort in Merzig umgesetzt wurde. So wurden beispielsweise zahlreiche Bauprojekte realisiert, wodurch das äußere Erscheinungsbild der Stadt erheblich aufgewertet wurde. Kitas, Schulen und Straßen wurden saniert, renoviert und gebaut. Neue Baugebiete wurden erschlossen und das Konzept Saarpark wurde auf den Weg gebracht. „Diese Liste ließe sich problemlos weiter fortsetzen“, lobte Hoffeld das große Engagement von Dieter Ernst und bedankte sich in diesem Zusammenhang auch bei dem Stadtrat sowie den Mitarbeitern der Stadtverwaltung Merzig, ohne die vieles nicht realisierbar gewesen wäre, wie Hoffeld sagte. „Lieber Dieter, du warst vor deiner Zeit als Beigeordneter bereits 35 Jahre im Stadtrat, davon 25 Jahre als Fraktionsvorsitzender der SPD. Du warst somit über 40 Jahre mit viel Tatkraft, Herzblut und innerer Überzeugung zum Wohle der Kreisstadt Merzig tätig. Ich danke dir im Namen der Kreisstadt, des Stadtrates und aller Bürger sehr herzlich für deinen langjährigen, unermüdlichen Einsatz für unsere Stadt“, ergänzte Hoffeld. „Deine Zuverlässigkeit, Kompetenz und vor allem deine angenehme und gradlinige Art waren der Grund dafür, dass dir auch über die Parteigrenzen hinweg Wertschätzung und Respekt entgegengebracht wurden“, fügte der Verwaltungschef hinzu und sprach Ernst seinen persönlichen Dank aus. Doch auch im Ruhestand wird Dieter Ernst der Kreisstadt noch erhalten bleiben: Der Bürgermeister übertrug ihm die Aufgabe als ehrenamtlicher Beauftragter für Städtepartnerschaften, eine Herzensangelegenheit, die Ernst in seiner Amtszeit mit viel Engagement, Freude und Herzblut ausfüllte. Dabei soll Ernst die Kreisstadt Merzig in Angelegenheiten der Städtepartnerschaft weiterhin repräsentieren und den Kontakt zu den Partnerstädten unterstützen.