Peter Wust Gymnasium : Eine Übersicht über die geehrten Jungen und Mädchen

Merzig Bei der Auszeichnungsfeier des Peter-Wust-Gymnasiums (PWG) in Merzig durften sich zahlreiche Schülerinnen und Schüler über Ehrungen freuen. Wir haben eine Übersicht über die Ausgezeichneten zusammengestellt.

DELF/DALF – Prüfungen Französisch Preis des Bürgermeisters: Becker Karl (7c), Becker Klara (7c), Braun Henri (7b), Kraemer Jenny (7c), Riga Charlotte (7c), Schack Anna-Lena (8dn), Schack Emily-Sophie (7a),Reinert Julius (8bl), Will Jakob (8bl), Bayraktar Ceylin Ipek (11cu), Deuber Stefanie (11ms), Laux Isabelle (11si), Pangoup Heuntang Eva Laurine (11ba), Primm Pauline (11cu).

Schullaufmeisterschaften: Miel Eliott (9c), Heinbuch Lea (6a), Geber Amelie (6a), Will Ella (6b).

Jugend trainiert für Olympia – Leichtathletik – Jungen: Braun Henri (7b), Ehm Matthias (7a), Gratz Simon (7a), Karic Edin (7b), Klein Felix (6a), Reinert Julius (8bl), Reinert Konstantin (6d), Will Jakob (8bl), Ehm Matthias (7a), Hargarter Fynn (9cn), Hargarter Nico (8dn), Klein Julius (9c), Miel Eliott (9c), Reiber Niklas (8al), Reinert Julius (8bl), Schettle Julian 8al, Schütz Matthias (10b), Steisel Darian (9cn), Streif Alec (9cn), Tümer Armagan (10b), Will Jakob (8bl), Bach Maximilian (12hn), Becker Fabius (11bd), Betzhold Linus (12hn), Holbach Jannis (12mo), Melzer Carlo (12sd), Miel Kerian (11si), Nies Marius (11bd), Oehm Luca (12mo), Reiber Bastian (10cn), Rudnick Leo (11bd), Schuhmacher Paul (12mo), Selig Lennart (11bd), Speich Kevin (12hn), Waerder Fynn (12ht), Will Emil (10c), Zeimet Noa (11bd).