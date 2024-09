Von Helsinki nach Manderen Die legendäre Olympia-Grubenlampe aus dem Saarland ist zurückgekehrt

„In diesen Tagen, da die Olympische Flamme wohlbehütet in einer saarländischen Grubenlampe von Athen kommend auf dem dänischen Flughafen Aalborg eintraf, war der Name unserer Heimat in aller Munde" – mit diesen Worten beschrieb die Saarbrücker Zeitung am 12. Juli 1952 die Ankunft der Olympischen Flamme in Dänemark, ehe es für sie von dort aus nach Helsinki ging. Und ebenjene Grubenlampe kehrte nun nach über 70 Jahren als eine Leihgabe des finnischen Sportmuseums in die Region zurück.