Am Peter-Wust-Gymnasium haben auch in diesem Jahr wieder eine Fülle an Schülerinnen und Schüler das ABitur abgelegt. Folgende Personen haben die Prüfungen bestanden: Gerrit Aigensberger, Reimsbach; Zoe Amberg, Perl; Mira Anderson, Saarfels; Maximilian Bach, Fitten; Ceylin Ipek Bayraktar, Mettlach; Elias Becker, Saarhölzbach; Fabius Becker, Orscholz; Johannes Biewer, Merzig; Mariella Bill, Rehlingen; Niclas Boudier, Hilbringen; Lisa Brachmann, Losheim; Lilly Brittinger, Menningen; Max Buchmann, Oberleuken; Chiara Burger, Merzig; Manuel Coltelli, Silwingen; Giorgia Coniglio, Mechern; Jannick Czapla, Merzig; Stefanie Deuber, Hausbach; Alina Ehm, Brotdorf; Paula Emmerich, Scheiden; Fabienne Fixemer, Brotdorf; Leonie Graus, Merzig; Ela Günes, Merzig; Tabitha Hahn, Brotdorf; William Herges, Oberesch; Jan Hildebrand, Menningen; Laura Hillrichs, Tünsdorf; Leon Horf, Hilbringen; Gah-Yann Hy, Merzig; Marie Kammer, Bergen; Estella Karle, Merzig; Mauricio Kewenig, Hilbringen; Shanny Khan, Merzig; Justin Kiefer, Menningen; Lukas Kiefer, Saarhölzbach; Laura Kitler, Brotdorf; Sina Kleinhanß, Fremersdorf; Duco Kors, Beckingen; Julia Kraus, Mitlosheim; Jonas Kremer, Oberleuken; Christina Kronwid, Merzig; Finnja Kugel, Losheim; Daniel Kushnarenko, Merzig; Anna Laskodi, Merzig; Timea Laskodi, Merzig; Isabelle Laux, Merzig; Mathis Leixner, Perl; Leo Mathieu, Oberleuken; Deila Meiers, Losheim; Elia Mertes, Bietzen; Johanna Michels, Merzig; Kerian Miel, Perl; Marius Nies, Perl; Eva Pangoup Heuntang, Merzig; Pauline Primm, Mechern; Melina Reichert, Fremersdorf; Simeon Riegler, Merzig; Jana Rupp, Brotdorf; Sarah Scharding, Merzig; Florian Scheer, Borg; Jule Schmitz, Tünsdorf; Tom Schulze, Mettlach; Marie Seiwert, Wahlen; Lennart Selig, Rehlingen; Oliver Sherratt, Losheim; Julian Stutz, Merzig; Pauline Tinnes, Mondorf; Nikita Tissen, Merzig; Kaja Trost, Orscholz; Lia Ullinger, Wehingen; Tim Wacht, Hilbringen; Amélie Wagner, Bietzen; Patrizia Wagner, Brotdorf; Anna-Lena Waller, Honzrath; Louisa Weiß, Erbringen; Noa Zeimet, Bietzen; Moritz Zenner, Merzig; Maxine Zimmer, Brotdorf.