Bereits ihre siebte Ausstellung Sie erschaffen aus Stoffquadraten Kunst

Spaß am Nähen hatten sie immer schon, da sind sich Christel Marquardt und ihre Kolleginnen einig. In der Fellenbergmühle in Merzig treffen sich die acht Textil-Künstlerinnen einmal im Monat, um gemeinsam zu quilten, also bunte Stoffstücke nach einer speziellen Technik in meist drei Lagen zu vernähen und sich gegenseitig bei einer Tasse Kaffee auszutauschen. Im Obergeschoss des historischen Gebäudes in der Marienstraße präsentieren sie gerade wieder ihre Lieblingsstücke und neuesten Arbeiten. „Es ist schon unsere siebte Ausstellung in der Mühle seit 2007“, sagt Christel Marquardt. Die Hilbringerin ist seit Gründung der Gruppe 1997 mit dabei.