Zehn und zwanzig Jahre Jedes Jahr betreuen sie mehr als 400 Patienten

In den offiziellen Reden wurde am Rande darüber philosophiert, ob die Palliativstation am Klinikum Merzig gerade ihr zehn- oder ihr bereits 20-jähriges Bestehen feiern würde. Unstrittig war dabei im attraktiv gestalteten Innenhof der Station, dass das Betreuungsteam der Palliativmedizin im Klinikum seinen Patienten, die aufgrund einer schweren Erkrankung an Symptomen leiden, die ihre individuelle Lebensqualität stark negativ beeinträchtigen, die noch vorhandene Lebenszeit als zwar endlich, aber wertvoll vermittelt. Und weil diese Einschätzung offenbar von allen geteilt wurde, durfte bei diesem Jubiläum auch der Feierspaß nicht zu kurz kommen. Keine Geringere als Alice Hoffmann sorgte letztlich dafür, sobald die als Hilde Becker aus der ARD-Kultserie „Familie Heinz Becker“ bekannte „Kittelscherz“ unterhaltsame Schwänke aus ihrem Leben erzählte.