Ein Jahr ADFC in Merzig : Corona bremst die Merziger Radler aus

Merzig Seit einem Jahr gibt es in der Kreisstadt eine Ortsgruppe des ADFC. Wegen der Pandemie lief nicht alles wie geplant.

Seit einem Jahr ist der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) auch in Merzig mit einer Ortsgruppe aktiv. Der Start erwies sich inzwischen als vielversprechend. Aber Angelika Conrad, die sich seither in der Gruppe mit Pascal Bies die Aufgaben als Sprecherin teilt, beklagt auch die Tatsache, dass Corona seit dem Frühjahr in Merzig die ADFC-Aktivitäten ausgebremst hat. Und wer sollte dies besser beurteilen können als die Ballern wohnende begeisterte Radlerin, mit der sich die SZ zum Zeitpunkt des Gesprächs nur telefonisch verständigen konnte, weil sie sich wegen eines Kontakts mit einer positiv auf Corona getesteten Person in selbstgewählte Quarantäne zurückgezogen hatte.