Merzig : Die neue Viezkönigin freut sich auf ihre Krönung

Neue Viezkönigin ist Laura Fox, 26 Jahre alt und Erzieherin (Mitte). An ihrer Seite stehen die Prinzessinnen Celina Fischer (19) aus Merzig und Jana Weiten (18) aus Hilbringen . Foto: leis/Tina Leistenschneider

Merzig Die neue Viezkönigin heißt Laura Fox. Dies teilte Merzigs Bürgermeister Marcus Hoffeld am Donnerstag mit. „Jede Einzelne hätte es verdient, den Titel zu tragen und die Wahl haben wir uns dieses Jahr wieder nicht leicht gemacht“, sagte Hoffeld und sprach den sieben Bewerberinnen ein Kompliment für ihre tolle Vorstellung aus.

Letztendlich fiel die Wahl auf die Bewerberin, „die mit ihrer Erfahrung punkten konnte“, verkündete Hoffeld und gratulierte der 26-jährigen Laura Fox zu ihrer Ernennung. Fox wurde bereits im vergangenen Jahr Viezprinzessin, jetzt wird sie am 21. September, am Markt der Köstlichkeiten, zur Königin gekrönt.

An ihrer Seite stehen Prinzessin Jana Weiten, 18 Jahre und aus Hilbringen, sowie Celine Fischer, 19 Jahre und wohnhaft in Merzig. „Ich freue mich auf die Repräsentanz in der Region und auf die neuen Herausforderungen“, sagte Laura Fox nach der Verkündung freudestrahlend.