Aufwendige Arbeiten Die neue Eisenbahnbrücke in Merzig ist vollendet (mit Fotos)

Merzig · Um acht Uhr am Donnerstagmorgen begannen die Arbeiten, am Nachmittag waren sie erst abgeschlossen: Auch das zweite Teilstück der neuen Eisenbahnüberführung in Merzig befindet sich jetzt an seinem Platz. Bis es soweit war, waren am Donnerstag ein gutes Auge und Fingerspitzengefühl gefordert.

19.09.2024 , 18:21 Uhr

