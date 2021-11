Neue Ausstellung mit Bildern von Kindern : Die Clown-Show im Musem Schloss Fellenberg geht weiter

Die Clown-Show im Museum Schloss Fellenberg geht weiter. Hier sind einige Bilder von Kindern der Kita St. Peter zu sehen. Foto: Kindertageseinrichtung St. Peter

Merzig „Clowns-Clowns-Clowns und es geht weiter.“ In einem gemeinsamen Ausstellungsprojekt kooperiert die katholische Kindertageseinrichtung St. Peter Merzig mit dem Museum Schloss Fellenberg. Nachdem die Ausstellung „Clowns, Clowns, Clowns – Ich glaube an die Kraft der Farbe“ des Malers Alexander Dettmar im Museum Schloss Fellenberg in Merzig ausgestellt wurde, folgt nun die nächste Ausstellung zum Thema Clowns.

In direkter Nachbarschaft des Museums liegt die Kita St. Peter. Deren Kinder nutzten die Dettmar-Ausstellung als Inspiration, selbst kreativ tätig zu werden und ihre eigene Sichtweise zum Thema darzustellen. Die Kulturstiftung Merzig-Wadern lud die Kinder dazu ein und bot ihnen die Möglichkeit, eine eigene Ausstellung zu gestalten. „Nachdem wir die fantastische Ausstellung von Alexander Dettmar zeigen konnten, bin ich außerordentlich erfreut, dass wir jetzt mithilfe der Kita St. Peter Merzig nochmals Clowns, diesmal von unseren Nachwuchskünstlern, im Museum Schloss Fellenberg ausstellen können“, sagt Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich. „Ich möchte mich auch bei der Sparkasse Merzig-Wadern für die fortlaufende Unterstützung der Kulturstiftung bedanken. Clowns stehen symbolisch für Spaß, Humor und Optimismus, was gerade in der entbehrungsreichen letzten Zeit eine willkommene Abwechslung für die Kinder darstellte“, so die Landrätin. Frank Jakobs, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Merzig-Wadern, hebt hervor, dass „die Sparkasse seit Jahren einen ihrer Förderschwerpunkte auf die Kulturstiftung und somit auch auf das Museum Schloss Fellenberg legt. Gerne unterstützen wir dieses Projekt. Ist ein Clown doch ein Artist, dessen primäre Kunst es ist, Menschen zum Lachen zu bringen. Dies in Verbindung mit der frühkindlichen Förderung der Kreativität der jungen Menschen spricht uns sehr an“. Mit großem kreativem Einsatz wurden zahlreiche farbenfrohe Werke von den Kindern der Kita angefertigt. Dabei entstanden dicke, dünne, kleine und große Clowns, die alle von der individuellen kindlichen Schaffenskraft zeugen. 50 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren haben an den Kunstwerken gearbeitet.

Vom 18. November bis zum 5. Dezember können die Bilder der Kinder donnerstags, freitags und sonntags jeweils von 14 Uhr bis 17 Uhr im Museum Schloss Fellenberg besichtigt werden.

Für die kleinen Besucher der Ausstellung stehen auch einige interaktive Exponate bereit. Am 21. November und am 5. Dezember sind zwei Familientage unter dem Motto: „Gemeinsam Spaß haben!“ geplant. An den beiden Sonntagen können zusätzlich noch lustige Fotos mit einer Fotobox von Fotobox-Saar.de gemacht werden.