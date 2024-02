„Ich finde es einfach faszinierend“ Diana Schuler aus dem Saarland ist eine der weltbesten Snooker-Spielerinnen

„Ich finde es einfach faszinierend“, sagt Diana Schuler: „Körper und Geist müssen so sehr in Einklang sein.“ Die 42-Jährige beugt sich vor, nimmt die weiße Kugel ins Visier, ebenso den entfernt in Rot schimmernden Zielball. Dann stößt sie ihren Queue nach vorne. Ihre Augen lassen die Kugel nicht aus den Augen. Im Moment des Kontakts erhellt sich Schulers konzentrierte Miene – Zielobjekt versenkt.