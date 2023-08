Kampf gegen den Kreuzberg Treten, atmen und ein bisschen genießen

Aua, aua, aua – so dachte ich, würde dieser Text beginnen, lauten und enden. Ganz so schlimm, wie ich zum Start unserer Mini-Etappe auf der Strecke der Deutschlandtour befürchtet habe, wird es aber gar nicht. Und das, obwohl sich meine Radfahr-Aktivitäten im Alltag darauf beschränken, zu den Schwiegereltern zu fahren (eine Strecke anderthalb Kilometer) oder hin und wieder in die Innenstadt (vier bis sieben Kilometer, überwiegend bergab und flach). Beste Voraussetzungen also, um wie die Radsportprofis den Kreuzberg in Merzig hochzujagen. Also, die Profis jagen. Mir reicht es, zu schleichen. Hauptsache, ich komme oben an. Denn klar ist: Um nichts in der Welt steige ich vom Rad ab und schiebe es den Berg hoch. Mein Ehrgeiz ist geweckt.