Handball-Saarlandliga : Die Wölfe ziehen den Wombats den Zahn

Brotdorf/Merzig Das war überraschend deutlich: Die Handballer des HSV Merzig/Hilbringen haben am Mittwoch das Stadtduell beim TuS Brotdorf dominiert und mit 37:25 gewonnen. Phasenweise gelangen sogar die unmöglichsten Würfe.

Mehr als 200 Leute in der Brotdorfer Seffersbachhalle an einem Mittwochabend? Das kann nur eines heißen: Derby-Zeit in der Handball-Saarlandliga zwischen dem TuS Brotdorf und dem HSV Merzig/Hilbringen – und Vorfreude auf nervenaufreibende Spielszenen, Kampf, Spannung, Drama. Doch Fehlanzeige. In einer einseitigen Begegnung kommt der TuS diesmal unter die Räder – verliert mit 25:37 (13:19).