Kostenpflichtiger Inhalt: Besseringen : „B-Werke waren die kampfstärksten Einzelanlagen des Westwalls“

Ein Schlafraum im B-Werk Besseringen. Foto: a-n

Besseringen Es ist Sonntagnachmittag. Die Besucher des Westwalltages 2019 sind mittlerweile wieder in ihre Heimat abgereist. Wir haben uns mit Martin Lang im verabredet. Der Gymnasiallehrer aus Merzig schildert zunächst einmal die ganze Dimension, die der Westwall nach den Plänen aus der Reichshauptstadt einmal haben sollte.

Von Dieter Ackermann

Gemeinsam mit den damals seit langem im Festungsbau eingesetzten Pionierstäben und der privaten Bauindustrie sei es der Organisation Todt bis 1940 gelungen, rund 18 000 Anlagen mindestens behelfsmäßig verteidigungsfähig zu erstellen. „Davon waren rund 4100 allein im Saarland fertiggestellt, das heißt voll einsatzbereit.“

Lang weiß, wovon er spricht. Schon seine Abschlussarbeit an der Uni trug den Titel: „Optimierungsstrategien zur touristischen Inwertsetzung des Westwalls“. Parallel zum Studium habe er systematisch die dazugehörigen Bunker – vor allem in seiner Heimatstadt – gesucht, erfasst, fotografiert und vermessen. Längst engagiert er sich mit seiner Dokumentation im Verein für Heimatkunde Merzig. Mit anderen Festungsforschern setzte er sich auch stark gegen den Abriss des Westwalls ein. Der Lehrer: „Das ist doch ein wichtiger Teil unserer Geschichte und muss als Mahnmal gegen jeden Krieg erhalten bleiben.“ Mit Unterstützung von Naturschützern, die die Bunker als Lebensraum für Fledermäuse und andere seltene Arten von Fauna und Flora zu schätzen wissen, wurden im Jahr 2003 die seit Kriegsende laufenden Abrissarbeiten gestoppt.

Nach seinen Recherchen wurden allein im Landkreis Merzig-Wadern für den Westwall insgesamt etwa 750 Bunker errichtet. Davon rund 363 in Merzig, 100 in Mettlach, 60 in Perl und 220 in Beckingen: „Davon ist bis heute etwa ein Viertel erhalten.“ Die meisten davon (rund 95 Prozent) hätten dem erklärten Ziel gedient, feindliche Soldaten und Panzer vom Überschreiten der Saar und dem Vormarsch nach Osten abzuhalten. Diese Planungen hätten nicht einmal vor einer möglichen Veränderung des Saarverlaufs zurückgeschreckt, wodurch auch der namensgebende Fluss als Panzersperre gedient hätte.

Letztlich seien deshalb fast alle Bunker im Landkreis Merzig-Wadern östlich der Saar errichtet worden, um dem Feind den Durchmarsch in Richtung Trier zu verbauen. Bis zu 500 000 Arbeiter seien damals an der Westgrenze eingesetzt worden, um die geplanten Bunker wie Fertighäuser – unterschieden als so genannte Regelbauten – an strategisch geeigneten Plätzen zu errichten. Der in Merzig am häufigsten noch heute anzutreffende Regelbau sei ein Kampfbunker mit zwei bis drei Räumen und anderthalb Meter dicken Betonmauern für durchschnittlich zehn, sich selbst verpflegende Soldaten. Lang: „Jeder Bunker war komplett gasdicht und mit Handkurbeln gut zu belüften. Als Standardbewaffnung standen den Soldaten vor allem Maschinengewehre zur Verfügung.“

Für die Besetzung der Kampfbunker in Merzig sei nach Kriegsbeginn überwiegend die 79. Infanterie-Division der Wehrmacht verantwortlich gewesen. Diese habe auch in der Folge des „Sitzkrieges“, früher auch „Seltsamer Krieg“ (französisch: Drôle de guerre) genannt, einen Soldatenfriedhof in Weiskirchen anlegen müssen. Mit „Sitzkrieg“ wird der Zustand an der Westfront des Zweiten Weltkrieges zu Beginn des deutschen Westfeldzugs am 10. Mai 1940 beschrieben, in dem beide Seiten militärisch weitgehend passiv blieben. Allenfalls bei gelegentlichen Spähtrupp-Unternehmen schossen damals gegnerische Soldaten aufeinander. Für die Opfer auf beiden Seiten sei 1939 eigens ein Friedhof in Weiskirchen angelegt worden. Dort sollen 155 Gefallene der 79. Infanterie-Division aus den Monaten September 1939 bis Juni 1940 ruhen, abzüglich der dort ebenfalls zur letzten Ruhe gebetteten Franzosen und Engländer.

Als Martin Lang diese Schießscharte im B-Werk von Besseringen von innen öffnete, beschleunigten zufällig draußen vorbeigehende Passanten zügig ihre Schritte. Foto: a-n