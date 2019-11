Weihnachtsmarkt in Merzig : Zur Eröffnung kommt auch das Christkind

Merzig Der Merziger Weihnachtsmarkt am Stadthaus öffnet an diesem Donnerstag erstmals seine Pforten.

Feuershows, Unterhaltung für Kinder und viel Musik: Jede Menge Programm haben die Gastgeber des Weihnachtsmarktes zusammengestellt, der am Donnerstag, 28. November, am Stadthaus in Merzig startet. Bis zum 24. Dezember bieten die Betreiber Stefan Spangenberger und Mike Puhlmann in Zusammenarbeit mit der Kreisstadt Merzig ein weihnachtliches Angebot, Spezialitäten sowie ein attraktives Rahmenprogramm an.