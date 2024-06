Spende der „Herzensengel“ aus Merzig Damit Sterneneltern noch besser geholfen werden kann

„Uns ist es wichtig, Eltern in der akuten Notsituation kurz, knapp und fundiert zu informieren“, sagte Sandra Kern. So soll vermieden werden, dass die Betroffenen im Internet falsche Informationen erhalten. Für die Entwicklung des Wegweisers, der in mehreren Etappen an den Start gehen wird, stehen zurzeit Spendengelder in Höhe von 9000 Euro zur Verfügung. Weitere finanzielle Unterstützung ist willkommen. „Unser Ziel ist es, den Wegweiser zukünftig in mehreren Sprachen anzubieten“, erklärte die Vereinsvorsitzende. Überreicht wurde der Scheck in der Geschäftsstelle der IKK Südwest in Saarlouis. Die Krankenkasse sponsert den von den Sterneneltern herausgegebenen Podcast „Schmetterlingsgeflüster – wenn Babys sterben“: Seit Ende 2022 sprechen Eltern, Geschwister, Hebammen und Ärzte mit Moderatorin Martina Sraten über Trauer, Schmerz und Hoffnung.