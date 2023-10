Demo in Merzig Damit die Geburtshilfe in Merzig erhalten bleibt

Der Frühnebel waberte noch zwischen den Rebstöcken des Kreuzberges, als die ersten Bürgerinnen und Bürger am Treffpunkt altes Hallenbad in Merzig eintrafen. Hier startete am Samstagmorgen der Demonstrationszug, der sich durch die Innenstadt bis zum Alten Stadthaus bewegte. Die freiberuflichen Hebammen im SHG Klinikum hatten zu der Demonstration aufgerufen. Sie richtete sich gegen die drohende Schließung der Geburtshilfe im SHG-Klinikum Merzig. Zwischen 250 und 300 Menschen waren dem Aufruf gefolgt.