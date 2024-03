„Nie wieder ist jetzt“ Demo gegen Rechtsextremismus in Merzig

So geht es nicht weiter – da waren sich die politischen Jugendverbände von Grünen, CDU und SPD einig. Angesichts der aktuellen Sorge vor einem Vormarsch der Rechtsextremisten hierzulande riefen sie am Samstag gemeinsam zu einer Demo vor dem alten Rathaus in Merzig auf. Und von dem Motto „Nie wieder ist jetzt“ ließen sich knapp 200 Passanten motivieren, sich diese Demo auf keinen Fall entgehen zu lassen. Was die Grüne Jugend, Junge Union (JU) und die Jusos des Kreises Merzig-Wadern damit bezweckten, erläuterten Tamina Majunke (Grüne Jugend), Philipp Braus (Jusos) und Damian Specht (JU) noch kurz vor ihren Reden im SZ-Gespräch.