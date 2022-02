Delegation der Saar-Uni kam zu Besuch : PWG erhält offizielle Plakette als „NanoBioLab Science School“

Merzig Im März 2021 unterzeichnete das Peter-Wust-Gymnasium eine Kooperation mit der Saar-Uni. Jetzt überreichten Wissenschaftler die Plakette.

Schülerinnen und Schüler mit naturwissenschaftlichen Neigungen und Begabungen fördern und eng mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität in Saarbrücken zusammenarbeiten – das ist das Ziel der „NanoBioLab Science School“. Seit einem Jahr darf sich das Peter-Wust-Gymnasium (PWG) in Merzig so nennen. Im März 2021 unterzeichneten Schulleiter Andreas Brust und Professor Christopher Kay, Inhaber des Lehrstuhls für Physikalische Chemie und Didaktik der Chemie an der Universität des Saarlandes, einen entsprechenden Kooperationsvertrag.