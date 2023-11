Hebammen wollen eigene Vorschläge präsentieren Debatte um SHG-Klinik Merzig – „Grundrechte von Frauen werden mit Füßen getreten“

Sie wollen kämpfen bis zum Schluss für den Erhalt der Geburtshilfe-Abteilung am Merziger SHG-Klinikum: Das versicherten Daniela Schühler-Hilgert, Natascha Adams und Yasmin Chirinpour als Vertreterinnen der freiberuflichen Hebammen am Klinikum bei einem Gespräch in unserer Merziger Lokalredaktion.