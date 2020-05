Kostenpflichtiger Inhalt: Bietzen : Mühlental: Stadt sieht wenig Spielraum für Holzbeseitigung

So sieht es aktuell im Mühlental bei Bietzen aus. Foto: Manuel Lukas

Merzig In der Debatte um die Situation nach den umfangreichen Baumfällungen im Waldgebiet Mühlental rund um Bietzen und Menningen gibt es Sicht der Stadt Merzig kaum Möglichkeiten, an dem von vielen beklagten Zustand etwas zu ändern.

Im Mühlental sind seit Anfang dieses Jahres mehrere hundert Eschenbäume gefällt worden, weil sie von einem speziellen Pilz befallen sind und deswegen unvermittelt Äste abbrechen oder der komplette Baum umkippen könnte.

Weil das Mühlental als so genannte Referenzfläche ausgewiesen ist, in dem bis auf absolute Ausnahmefälle keine menschlichen Eingriffe oder forstwirtschaftliche Maßnahmen erfolgen dürfen, sind die Bäume nach den Rodungen an Ort und Stelle liegen geblieben. Das führte zu Protesten vieler Anwohner und Besucher des bei Wanderern, Spaziergängern und Radfahrern beliebten Tals (die SZ berichtete).

Info Drei Gütesiegel für den Merziger Stadtwald Die Kreisstadt Merzig ist nach Darstellung der Verwaltung mit ihrem Stadtwald nach den drei für den europäischen Wald relevanten Zertifizierungs-Vorgaben geprüft und anerkannt worden. Dies sind neben dem PEFC-Standard (Programme fort the Endorsement of Forest Certfication Schemes), der FSC-Standard (Forest Stewardship Council) sowie als drittes die Regeln der Naturland-Zertifizierung. „Der Wunsch zur Zertifizierung von Waldflächen ist für den Waldbesitzer eine freiwillige Entscheidung und erfolgt auf Antrag“, stellt die Verwaltung klar. In Merzig wurden diese Entscheidungen in den jeweils zuständigen Ausschüssen und im Stadtrat im Zeitraum zwischen 1990 und 2011 getroffen. Die Zertifizierer beauftragen unabhängige Prüf- und Kontrolleinrichtungen, die regelmäßig vor Ort die jeweils geltenden Standards überprüfen und darüber eine Dokumentation erstellen. Falls keine Beanstandungen festgestellt werden, erfolgt die Freigabe des jeweiligen Zertifikates für einen bestimmten Zeitraum. Warum eine Zertifizierung Sinn macht, erklärt die Stadt so: „Mittlerweile ist es im Holzverkauf bei vielen Großkunden nicht mehr möglich, Hölzer ohne bestimmte Zertifikate zur Waldbewirtschaftung zu verkaufen.“ Bei der Zertifizierung spielen laut Auskunft der Stadt neben rein ökologischen Belangen auch soziale Standards bei der Bewirtschaftung eine große Rolle.

Doch aus Sicht der Stadt lässt sich das kaum ändern. Schon die aus Sicherheitsgründen absolut notwendige Fällung der Eschen dort habe eine Ausnahmegenehmigung erfordert, heißt es in einer Stellungnahme der Verwaltung an unsere Redaktion: „Es wurde fachlich festgestellt, dass durch die Ausbreitung des Eschentriebsterbens eine umfangreiche Fällung der durch Eschentriebssterben befallenen Eschen entlang der Wanderwege (Hauptweg und Fußpfade) vorgenommen werden muss.“ Daraufhin sei mit dem Verband Naturland, der die Einhaltung der Bestimmungen für Referenzflächen überwacht, über die aus Verkehrssicherungsgründen notwendige Fällung gesprochen worden. Weiter heißt es aus dem Rathaus: „Von Naturland liegt eine Ausnahmegenehmigung vom 7. Februar 2020 für die Fällungsmaßnahme in der Referenzfläche vor, wobei gefällte Bäume an Ort und Stelle verbleiben müssen.“

Die Ausweisung des Mühlentals als Referenzfläche steht im Zusammenhang mit der Zertifizierung des Merziger Stadtwaldes als „Öko-Wald“, einem Siegel, das vom Verband Naturland verliehen worden ist (siehe Infokasten). Die Zertifizierung durch Naturland sehe vor, dass mindestens zehn Prozent der städtischen Flächen der Waldbewirtschaftung entzogen bleiben muss – dafür dienen naturbelassene Referenzflächen wie das Mühlental. sollen dazu dienen, diese Quote zu erreichen.

Was der Status Referenzfläche bedeutet, beschreibt die Stadt Merzig so: „Die forstliche Bewirtschaftung ruht dort, es werden also keine Waldpflegemaßnahmen (wie Astungen, Läuterungen, oder Nachpflanzungen) durchgeführt.“ Das betreffe natürlich auch den ansonsten regelmäßig durchgeführten Holzeinschlag. Einzige Ausnahme sei die Fällung von gefährlichen Bäumen, die aus Gründen der Verkehrssicherung an Wegen gefällt werden müssen. Weiter heißt es aus dem Rathaus: „Referenzflächen sind Waldbereiche, in denen die Bewirtschaftung durch den Menschen ausgesetzt ist. Der Wald soll sich dort möglichst ungestört entwickeln können und lässt damit auf einer Zeitschiene Rückschlüsse auf die natürliche Waldentwicklung ohne menschliche Einwirkungen zu.“ In Mitteleuropa gebe es fast keine Waldbereiche mehr, die man als Urwald ohne jedwede Nutzung durch den Menschen in den letzten Jahrhunderten bezeichnen könne. Referenzflächen sollen diese urwaldähnlichen Waldentwicklungsprozesse wieder zulassen und einen Abgleich zwischen dem forstlichen Handeln und der natürlichen Entwicklung („Sukzession“) ermöglichen.

Aber, auch darauf weist die Verwaltung hin: „Die Ausweisung als Referenzfläche gibt aber auch von Seiten der Zertifizierer vor, dass die Stoffkreisläufe in den Flächen möglichst ungestört verlaufen sollen.“ Dies bedinge dann, dass zwar Bäume aus Gründen der Verkehrssicherung gefällt werden dürfen, die anfallenden Holzmengen danach aber in der Gesamtfläche der jeweiligen Referenzfläche verbleiben müssen. „Es darf also dort keine, wie auch immer geartete Aufarbeitung des Holzes erfolgen.“ Insofern erscheinen Forderungen, wie sie etwa von der CDU-Fraktion im Stadtrat oder der Ortsratsliste der Unabhängigen Wähler Menningen (UWM) erhoben worden sind, als nicht umsetzbar. Sowohl CDU wie UWM hatten sich dafür ausgesprochen, einen Großteil der gefällten Eschen aus dem Mühlental zu beseitigen.