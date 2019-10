Illustrator kommt nach Merzig : Es wimmelt wieder an vielen Orten des Saarlandes

Merzig Wer den Illustrator von „Das Saarland wimmelt“ kennenlernen möchte, hat dazu beim Mondscheinmarkt in Merzig die Gelegenheit. Der dritte Band der Wimmelbuch-Reihe erscheint bereits am 26. Oktober.

Von Orscholz bis Saarbrücken, von Saarlouis bis Homburg: Im dritten Band von „Das Saarland wimmelt“ hat der Illustrator Jürgen Schanz wieder markante Orte aus dem Saarland verewigt. Mit dabei sind auch wieder Hunderte echte Saarländer, die Schanz in Wimmelfiguren verwandelt hat. Das Buch erscheint am Samstag, 26. Oktober. Und wer den Illustrator einmal live erleben möchte, hat dazu in den kommenden Tagen gleich mehrmals die Gelegenheit.

Wenige Tage nach der offiziellen Wimmelfeier am Samstag ab 11 Uhr bei Bock & Seip in der Saarbrücker Futterstraße kommt Jürgen Schanz nach Merzig. Beim Mondscheinmarkt am Donnerstag, 31. Oktober, ist er ab 17 Uhr bei Bock & Seip in Merzig zu Gast. Einen weiteren Präsentationstermin gibt es am Samstag, 9. November, ab 11 Uhr bei Bock & Seip in Saarlouis.