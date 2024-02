Handball Das letzte Bruder-Duell

Ihr Elternhaus steht nur rund einen halben Kilometer entfernt von der Seffersbachhalle. Dort haben die Brüder Sven und Sebastian Klein vor rund 25 Jahren beim TuS Brotdorf ihre ersten Schritte im Handball gemacht. Bei den HF Untere Saar spielten sie danach jahrelang Seite an Seite. Doch seit einiger Zeit begegnen sie sich als Rivalen auf dem Spielfeld: Torwart Sven im Dress des Saarlandliga-Spitzenreiters HSV Merzig/Hilbringen, Linksaußen Sebastian in den Reihen des Tabellensiebten TuS Brotdorf. An diesem Sonntag wird es ein letztes Bruder-Duell geben, wenn die Lokal-Rivalen um 17.30 Uhr in der Seffersbachhalle aufeinandertreffen. Denn Sven wird im Sommer dorthin zurückkehren, wo alles angefangen hat – zum Tus Brotdorf.