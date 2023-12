Modifizierte Pläne Ein Klinikneubau für die Psychiatrie wird in Merzig angestrebt

Merzig · Viele Debatten hat es in den zurückliegenden Monaten um die Weiterführung der psychiatrischen Abteilung am Merziger Klinikum gegeben. Nachdem in den ersten Plänen für die Restrukturierung des Klinikums noch der komplette Wegfall der stationären Psychiatrie in Merzig vorgesehen war, konnte nach Überarbeitung des Sanierungskonzeptes eine Lösung gefunden werden, die einen Teil-Erhalt der Station am Standort ermöglicht.

14.12.2023 , 19:02 Uhr

Bernd Mege Foto: SHG-Kliniken Völklingen/TOM GUNDELWEIN

Nun sollen noch 20 psychiatrische Betten in Merzig verbleiben, und zwar für Patienten mit weniger komplexen Krankheitsverläufen. Weitere 20 Betten werden an den SHG-Standort nach Völklingen verlagert – allerdings soll dies, das haben die Verantwortlichen nochmals bekräftigt, nur eine Übergangslösung sein. Angestrebt sei, dass es in Merzig mittelfristig den Neubau einer psychiatrischen Klinik mit etwa 100 Betten geben soll, sagt Gutachter Jörg Risse. Dies sei Bestandteil eines landesweit ausgerichteten Psychiatriekonzeptes für den Träger SHG, über das es auch mit dem saarländischen Gesundheitsministerium Gespräche gebe.