Merzig Das Naturbad Heilborn in Merzig hat seit Montag wieder geöffnet. Und pünktlich zum Saisonauftakt schien dann entgegen der ursprünglichen Wetterprognosen sogar die Sonne. Allerdings war das Wasser mit 18 Grad Celsius um 9 Uhr doch noch deutlich wärmer als die Luft mit gerade einmal zwölf Grad.

So herrschte zur Saisoneröffnung erwartungsgemäß nicht der Riesenandrang. Erster Besucher war Bürgermeister Marcus Hoffeld. Er kam allerdings nicht, um zu baden, sondern um sich bei Geschäftsführer und Betriebsleiter Martin Siemon und seinen Mitarbeitern für ihren engagierten Einsatz in den letzten Wochen zur Herrichtung des Freibades zu bedanken.

„Unser Team hat wieder einmal einen tollen Job gemacht,“ betonte der Verwaltungschef und freute sich, dass das Merziger Naturbad zu den ersten drei Bädern im Saarland gehört, das trotz Corona-Krise seine Pforten für die Besucher öffnet. Siemon und Bereichsleiterin Tanja Waerder hatten nach der Entwinterung mit ihren Mitarbeitern in den letzten Tagen in einem wahren Kraftakt ein eigens entwickeltes Hygiene-Konzept realisiert, dass die Saisoneröffnung überhaupt erst möglich machte. So wurden separate Ein- und Ausgangsbereiche geschaffen. An der Kasse bei Elfriede Weidig, zusammen mit Bereichsleiterin Tanja Waerder seit Jahren im Heilborn im Einsatz, befindet sich eine Desinfektionsstation. Besucher werden zudem gebeten, das Bad mit Mundschutz zu betreten und ihn erst im Innenbereich abzulegen. Überall weisen Schilder zudem darauf hin, einen Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Metern einzuhalten. Dank dieser Vorkehrungen kann auch das Planschbecken genutzt werden – allerdings nur von maximal sechs Kindern auf einmal. Der Sommer kann also kommen, im Merziger Naturbad Heilborn ist man gewappnet.