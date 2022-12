Informationsveranstaltung : „Ein Drittel der Teilnehmer geht in Jobs“

Nils Bortloff informiert in der Stadtbibliothek Merzig über das Projekt „Perspektive Neustart – The Human Safety Net“ des Fitt. Foto: Ruth Solander

Merzig Das Fitt will Hürden für Firmengründer abbauen und richtet sich vor allem an Migranten. Das Institut hat jetzt in der Stadtbibliothek Merzig seine Angebote vorgestellt.