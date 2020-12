Merzig : Advents-Fenster am Pfarrheim

Merzig In unseren Text über die Advents-Fenster vom Wochenende haben sich zwei Fehler eingeschlichen. Das Fenster Nummer Sechs befindet sich am Pfarrheim, nicht am Pfarrhaus St. Josef. Außerdem ist Pia Reckel-Feilen Gemeindereferentin, nicht Pfarrsekretärin.

Von Ruth Solander