Zwangspause für Sanierung genutzt : Das Bad in Merzig eröffnet fast generalüberholt wieder

Merzig Das Bad in Merzig öffnet zum Ferienbeginn am 6. Juli wieder. Die 16-wöchige pandemiebedingte Schließung wurde für verschiedene Sanierungen genutzt.

Wie Bäder-Geschäftsführer Martin Siemon erläutert, „haben wir die üblicherweise im September stattfindende Revision kurzerhand vorverlegt und alle im zweiten Halbjahr geplanten Modernisierungs- und Verschönerungsmaßnahmen während des Zeitraums, in dem wir geschlossen hatten, durchgeführt.“ So wurden in der „Wasserwelt“ Sanierungsmaßnahmen an den Duschwasserleitungen durchgeführt, im Gesundheitsbereich wurde der Farb- und Klanglichtraum umgestaltet, und draußen sollen Sand, Palmen und Liegestühle eine Strandatmosphäre entstehen lassen. Auch die Blockhaussauna und die Außendusche im Saunagarten seien saniert worden, zudem wurde die ursprüngliche 60-Grad-Kräutersauna zur „Viezsauna“ umgestaltet. „Wir haben unsere Therme fast komplett generalüberholt und in allen Bereichen weiterentwickelt“, erklärt Bürgermeister Marcus Hoffeld (CDU).