Auszeichnung in Merzig : „Das Bad“ erhält Premiumsiegel vom Kneipp-Bund

Merzig Als erstes Bad in Deutschland hat „Das Bad“ in Merzig ein goldenes Premiumsiegel erhalten. Es ist nicht ihr erstes.

„Das Bad“ in Merzig hat das goldene Premiumsiegel vom Deutschen Kneipp-Bund erhalten – und zwar, wie die Stadt mitteilt, als erstes Bad in Deutschland. Das Premiumsiegel wurde von der Landesvorsitzenden des Deutschen Kneipp-Bundes, Silvia Knaack, übereicht. „Nachdem wir in den letzten Jahren schon Zertifizierungen in den Bereichen Sauna, Wellness, Nachhaltigkeit und Qualitätsmanagement erfolgreich absolviert haben, wollten wir es nun mit den hohen Anforderungen des Premiumsiegels des Deutschen Kneipp Bundes aufnehmen“, sagte Martin Siemon, Betriebsleiter und Geschäftsführer der Merziger Bäder GmbH. „Das wird den hohen Anforderungen gerecht werden, macht uns natürlich alle unheimlich stolz. Dass wir dies als erstes Bad in Deutschland geschafft haben, sogar umso mehr“, sagte Siemon weiter.