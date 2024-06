Sport und Spielfest Fast 1000 Kids tobten im Blättelbornstadion

Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich begrüßte die Schülerinnen und Schüler im Stadion: „Wir freuen uns, dass heute wieder so viele Schulklassen beim Knax Sport- und Spielfest gemeinsam spielen, feiern und sich sportlich messen. Wir wollen zeigen, dass es Spaß macht, sich zu bewegen. Und gemeinsam mit Freunden zum Beispiel in einem unserer Vereine im Landkreis sportlich aktiv zu sein, das ist noch viel schöner!“ Nach einem Aufwärmprogramm mit Moderator Charly Scherer vom Turnverein Losheim und dem obligatorischen Kinder-Rock‘n-Roll konnten sich die Schülerinnen und Schüler an 35 Spielstationen austoben oder beim 50-Meter-Sprint, Ballwurf oder Weitsprung ihr Können zeigen. Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 11 des Gymnasiums am Stefansberg, des Peter-Wust-Gymnasiums und des Berufsbildungszentrums Merzig begleiteten die Grundschulklassen als Riegenführer durch die Stationen und betreuten die verschiedenen Spiele und sportlichen Wettkämpfe. Für die gute Verpflegung aller Teilnehmenden und den Sanitätsdienst sorgten die Mitglieder des DRK Ortsvereins Merchingen. Der Staffellauf, bei dem die Drittklässler jedes Jahr mit lautstarker Unterstützung ihrer Klassenkameraden gegeneinander antreten, war auch in diesem Jahr das sportliche Highlight des Festes. Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich überreichte gemeinsam mit Michael Gillenberg, Abteilungsleiter Personal und Öffentlichkeitsarbeit der Sparkasse Merzig-Wadern, zum Abschluss die Siegerurkunden und Pokale an alle Grundschul- und Förderschulklassen. Die Klasse 3.3 der Grundschule Losheim belegte im sportlichen Wettkampf den ersten Platz. Der zweite Platz ging an die Klasse 3.1 der Grundschule Weiskirchen und der dritte Platz an die Klasse 3.2 der Grundschule Beckingen.