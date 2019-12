Tanzshow in der Stadthalle : Danceperados of Ireland gastieren in Merzig

Die Danceperados of Ireland kommen nach Merzig. Foto: Gregor Eisenhuth

Merzig Die irische Tanzgruppe Danceperados of Ireland gastieren am Dienstag, 10. Dezember, in der Merziger Stadthalle. Ab 20 Uhr präsentieren sie ihre Stepptanzshow „Irish Christmas“. Die Tänzer geben den Besuchern einen Einblick, wie in Irland früher Weihnachten gefeiert wurde.

Damals schwärzten junge Burschen ihre Gesichter, setzten sich Strohhüte auf und zogen von Haus zu Haus. Dabei sangen sie spezielle gälische Lieder, die auch in dieser Show erklingen werden. Aber auch Weihnachtslieder in englischer Sprache, sogenannte Carols, werden zu hören sein. Begleitet werden die Tänzer von einem Musiker-Sextett. Die Choreografie stammt von Michael Donnellan, der bereits als Solist bei „Riverdance“ und „Lord of the Dance“ zu sehen war.