Corona-Zahlen für Merzig-Wadern : Noch 19 Menschen im Kreis sind an Covid-19 erkrankt

Foto: dpa/Hans Klaus Techt

Merzig-Wadern Die Zahl der mit dem Corona-Virus Sars-CoV2 infizierten Menschen im Landkreis Merzig-Wadern ist am Donnerstag um einen angestiegen. Wie die Kreisverwaltung am Nachmittag mitteilte, wurde ein neuer Fall in der Stadt Merzig registriert.

Im Gegenzug gelten sechs bislang an Covid-19 erkrankte Menschen zwischenzeitlich als genesen. Drei von ihnen kommen aus der Gemeinde Beckingen und je einer aus der Stadt Wadern und den Gemeinden Losheim am See und Perl.

Somit gibt es im Kreis Merzig-Wadern aktuell 19 Menschen, die mit Sars-CoV2 infiziert sind. Sie verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Merzig sieben Fälle, Beckingen vier, Perl drei, Losheim und Mettlach jeweils zwei, Wadern ein Fall, Weiskirchen null.

Die vom Robert-Koch-Institut ermittelte Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 4,8, der vom Landkreis Merzig-Wadern errechnete Wert liegt bei 5,8. In die Inzidenz des RKI gehen die aktuellen Fallzahlen erst am folgenden Morgen ein.