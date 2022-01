„Corona-Spaziergang“ am Montagabend : Mehr als 100 Menschen gehen in Merzig gegen Impfpflicht auf die Straße

Durch die Merziger Innenstadt bewegte sich am Montagabend ein Protestmarsch gegen Corona-Einschränkungen und eine mögliche Impfpflicht mit etwas über 100 Teilnehmenden. Foto: cbe

Merzig Auch in der Kreisstadt Merzig gibt es „Corona-Spaziergänge“. Einem Aufruf in Chat-Netzwerken folgten am Montagabend mehr als 100 Teilnehmende, um gegen Corona-Einschränkungen und Impfpflicht zu demonstrieren.