Pandemie in Zahlen : Corona-Inzidenz im Kreis springt auf knapp unter 1000

In Bussen und Bahnen gilt nach wie vor Maskenpflicht. Foto: dpa/Marcus Brandt

Merzig-Wadern (jöw) Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Mittwoch 531 neue Corona-Fälle gemeldet. 193 Fälle wurden in der Kreisstadt Merzig gezählt, 70 in Wadern, 47 in Mettlach, 94 in Beckingen, 32 in Perl, 27 in Weiskirchen und 68 in Losheim am See.

64 Personen gelten den Angaben zufolge als genesen, davon 16 in Merzig, zehn in Wadern, acht in Mettlach, elf in Beckingen, acht in Perl, sieben in Weiskirchen und vier in Losheim.