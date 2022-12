Pandemie : Corona-Inzidenz im Landkreis liegt jetzt bei 267,8

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Montag 59 neue Corona-Fälle gemeldet. 26Fälle wurden in Merzig gezählt, vier in Wadern, sechs in Mettlach, zehn in Beckingen, einer in Perl, drei in Weiskirchen und neun in Losheim am See.