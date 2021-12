Ohne Terminvergabe : Sonderimpfaktionen in der Merziger Stadthalle

Merzig Am Mittowch, Freitag und Samstag können Bürgerinnen und Büger aus Merzig-Wadern sich in der Stadthalle Merzig gegen das Coronavirus impfen lassen.

In der Merziger Stadthalle werden Corona-Impfungen angeboten. Am Mittwoch, 8. Dezember, von 16 bis 18.30 Uhr, am Freitag, 10. Dezember, von 16 bis 19 Uhr und am Samstag, 11. Dezember, von 9 bis 13 Uhr werden die Impfstoffe von Moderna und Biontech geimpft.