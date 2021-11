Mehrere Corona-Fälle festgestellt : Corona-Ausbruch in Merziger Diskothek „Purzelbaum“, auch ein Fall aus Merziger Schwimmbad bekannt

Merzig Nach einer Veranstaltung in der Diskothek „Purzelbaum“ in Merzig sind mehrere Corona-Fälle festgestellt worden. Das Gesundheitsamt des Landkreises Merzig-Wadern hat daher nun einen Aufruf gestartet. Auch ein Besucher des Merziger Schwimmbads wurde positiv getestet.

Die Veranstaltung in der Diskothek „Purzelbaum“ in Merzig, in Folge derer nun mehrere Corona-Fälle festgestellt wurden, fand am 29. Oktober statt, teilte das Gesundheitsamt des Landkreises Merzig-Wadern mit.