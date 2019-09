Erstlauflage in Merzig : Drei Tage lang gehört das Zelt den Comedians

Info

Das Festival startet am Freitag, 13. September, 20 Uhr, im Merziger Zeltpalast mit einem Comedy-Slam mit neun jungen Teilnehmern aus Berlin, Hamburg, Köln und dem Saarland. Mit von der Partie ist auch Amjad, ein Comedian mit palästinensischen Wurzeln. Am Samstag, 14. September, 16 Uhr, steht Comedy für die ganze Familie auf dem Plan. Zauberer Christian Brandes ist am Start, die Comedians Martin Niemeyer und Udo Wolff geben einen Einblick in die Produktion „Elternabend“. Bei der Gala-Show, die um 20 Uhr beginnt, treten Maxi Gstettenbauer mit seinem Programm „Lieber Maxi als normal“und Nicole Jäger mit „Nicht direkt perfekt“ auf. Weiter erwartet werden Quatsch-Comedy-Club-Talentsieger Tobias Freudenthal und Heino Trusheim, Stand Up-Profi aus Hamburg, sowie Mademoiselle Mirabelle. Es moderiert Jörg Schumacher.



Karten gibt es bei der Ticket-Hotline, Tel (06 51) 9 79 07 77, sowie an allen Vorverkaufs-Stellen.