„Bleiben wir offen füreinander“ Losheim freut sich über neuen Seelsorger Christian Kossmann

Zehn Priester stehen im Halbrund am Altar, in der Mitte der elfte Seelsorger, Christian Kossmann. Er leitet die Eucharistiefeier, hebt gerade den Kelch in die Höhe. 26 Messdiener füllen den Altarraum. Im Hintergrund zwei Fahnenträger von Feuerwehr und Donatus-Bruderschaft. Eine Szene eines besonderen und eindrucksvollen Gottesdienstes am Sonntag in der Pfarrkirche Losheim, nämlich der Einführung des neuen Seelsorgers, Christian Kossmann. Zahlreiche Gläubige sind gekommen. Unter ihnen auch Christen aus Kossmanns vorheriger Gemeinde, aus Tholey und dem Bohnental.