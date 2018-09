später lesen CEB Nachholtermin für Geschichts-Vortrag Teilen

Twittern







Dr. Wolfgang Meiers setzt seine historische Vortragsreihe „Vom Westfälischen Frieden zur Französischen Revolution“ am Donnerstag, 27. September, von 18 bis 20 Uhr in der CEB Akademie in Hilbringen fort.